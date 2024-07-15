Гулый (Шилкова) Алевтина Ивановна
женский, родилась 05.03.1946
МатьПорохина Варвара Ивановна17.12.1906 г.р.
ОтецШилков Иван Евстафьевич12.02.1895 г.р.
Супруги
Гулый Николай Петрович23.05.1945 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1946
Отец: Шилков Иван Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулый Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулый Николай Петрович