Гулый (Шилкова) Алевтина Ивановна 05.03.1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Гулый (Шилкова) Алевтина Ивановна

Автор
ВГ
Гулый В.

женский, родилась 05.03.1946

Мать
Порохина Варвара Ивановна17.12.1906 г.р.
Отец
Шилков Иван Евстафьевич12.02.1895 г.р.
Супруги
Гулый Николай Петрович23.05.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1946

Отец: Шилков Иван Евстафьевич

Мать: Порохина Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулый Николай Петрович

Рождение ребёнка
13.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулый Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулый Николай Петрович

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