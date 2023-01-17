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Груздева Авдотья Иванова

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Груздев Фока Васильев

Отец ребёнка: Груздев Василий Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Груздев Архип Васильев

Отец ребёнка: Груздев Василий Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Груздев Андреян Васильев

Отец ребёнка: Груздев Василий Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Василий Максимов

Смерть
Неизвестно
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