Груздев Василий Максимов
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
c Селитьба
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно