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Груздев Василий Максимов

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Груздев Максим Васильев

Мать: Груздева Лукерья Григорьева

c Селитьба
Рождение ребёнка
1774

Сын: Груздев Фока Васильев

Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1777

Сын: Груздев Архип Васильев

Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1779

Сын: Груздев Андреян Васильев

Мать ребёнка: Груздева Авдотья Иванова

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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