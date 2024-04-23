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Василий Евдокимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

12.04.1784

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1784

Отец: Евдоким Иванович

Мать: София Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1804

Сын: Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1840

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