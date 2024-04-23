Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения12.04.1784
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1784
Отец: Евдоким Иванович
Мать: София Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1804
Сын: Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840