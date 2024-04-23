София Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1780
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1784
Сын: Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович