София Алексеевна Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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София Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1780

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1784

Сын: Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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