Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1804
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Евдокимович