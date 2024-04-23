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Прасковья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1804

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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