Киршина (Курицына) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти07.04.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Отец: Курицын Егор Кириллович
Бракосочетание
26.08.1946
Муж: Киршин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1959
Сын: Киршин Александр Иванович
Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович
Смерть
07.04.1988
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения
Похороны
Неизвестно