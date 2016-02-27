Киршина (Курицына) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киршина (Курицына) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

07.04.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Курицын Егор Кириллович

Мать: Курицына Мария Васильевна

Бракосочетание
26.08.1946

Муж: Киршин Иван Павлович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович

Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Киршин Александр Иванович

Отец ребёнка: Киршин Иван Павлович

Смерть
07.04.1988
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения
Похороны
Неизвестно
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