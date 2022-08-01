Киршин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киршин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1946

Жена: Киршина (Курицына) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Киршин Александр Иванович

Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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