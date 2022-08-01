Киршин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1946
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна
Рождение ребёнка
13.06.1959
Сын: Киршин Александр Иванович
Мать ребёнка: Киршина (Курицына) Нина Егоровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно