Киршин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1959
Дата смерти27.02.2016
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: Киршин Иван Павлович
Мать: Киршина Нина Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.02.2016
Похороны
Неизвестно