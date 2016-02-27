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Киршин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1959

Дата смерти

27.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Киршин Иван Павлович

Мать: Киршина Нина Егоровна

Рождение ребёнка
?.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.02.2016
Похороны
Неизвестно
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