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Курицын Егор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курицын Кирилл Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1918

Дочь: Орлова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Аккулина Тимофеевна

Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Киршина Нина Егоровна

Мать ребёнка: Курицына Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Мария Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Аккулина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аккулина Тимофеевна

Смерть
1936
Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Лахино, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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