Курицын Егор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курицын Кирилл Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1918
Дочь: Орлова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Аккулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Киршина Нина Егоровна
Мать ребёнка: Курицына Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Аккулина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аккулина Тимофеевна
Смерть
1936
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Лахино, Рамешковский муниципальный район, Тверская область