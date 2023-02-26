Иван мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван мл

Иван мл

avatar

Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Михаил Прокопов

Мать: Агафия Михайлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1807
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фёдор (Фадей) Иванов

Мать ребёнка: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дормидонт Иванов

Мать ребёнка: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1844
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close