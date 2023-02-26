Иван мл
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Михаил Прокопов
Мать: Агафия Михайлова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1807
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фёдор (Фадей) Иванов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дормидонт Иванов
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1844