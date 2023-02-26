Агафия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Михалченок Иван ст.
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Михалченков Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1794
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно