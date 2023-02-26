Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767

Сын: Михалченок Иван ст.

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Михалченков Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1794

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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