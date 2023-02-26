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Михаил Прокопов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

04.02.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1767

Сын: Михалченок Иван ст.

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Михалченков Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1794

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1801
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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