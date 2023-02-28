Фёдор (Фадей) Иванов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Харитина Фёдорова
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фома Фадеев
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Григорьева
Смерть
Неизвестно