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Фёдор (Фадей) Иванов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван мл

Мать: Марфа

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Харитина Фёдорова

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фома Фадеев

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Григорьева

Смерть
Неизвестно
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