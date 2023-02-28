Устиния Григорьева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Харитина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фома Фадеев
Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья (Гликерия) Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор (Фадей) Иванов
Смерть
Неизвестно