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Устиния Григорьева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Харитина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фома Фадеев

Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья (Гликерия) Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Фадей) Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор (Фадей) Иванов

Смерть
Неизвестно
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