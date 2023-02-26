Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фёдор (Фадей) Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дормидонт Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван мл

Смерть
Неизвестно
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