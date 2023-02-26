Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фёдор (Фадей) Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дормидонт Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван мл
Смерть
Неизвестно