Подсосонный Василий Симонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1892
Дочь: (Подсосонная) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Подсосонный Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Подсосонный Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна
Смерть
Неизвестно