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Подсосонный Василий Симонович

Место рождения

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Подсосонный Симон Ануфриевич

Мать: Подсосонная Федора Ивановна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.04.1892

Дочь: (Подсосонная) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Подсосонный Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Подсосонный Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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