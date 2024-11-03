Подсосонная Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1828 по 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Сын: Подсосонный Андрей Симонович
Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Подсосонный Василий Симонович
Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Подсосонная) Татьяна Симоновна
Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич
Рождение ребёнка
С 1860 по 1861
Дочь: (Подсосонная) Ирина Симоновна
Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич
Смерть
Неизвестно