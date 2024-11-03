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Подсосонная Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1828 по 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1828 по 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсосонный Симон Ануфриевич

Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Сын: Подсосонный Андрей Симонович

Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Подсосонный Василий Симонович

Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Подсосонная) Татьяна Симоновна

Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1860 по 1861

Дочь: (Подсосонная) Ирина Симоновна

Отец ребёнка: Подсосонный Симон Ануфриевич

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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