Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1892
Дочь: (Подсосонная) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович
Рождение ребёнка
04.08.1894
Сын: Подсосонный Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Подсосонный Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович
Смерть
Неизвестно