Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосонная (Неизвестно) Устина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсосонный Василий Симонович

Рождение ребёнка
03.04.1892

Дочь: (Подсосонная) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1894

Сын: Подсосонный Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Подсосонный Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Подсосонный Василий Симонович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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