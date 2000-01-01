Кислицына Варвара Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Варвара Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Москалева Фёкла Андревна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кислицын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кислицын Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислицын Архип Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Кислицын Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кислицын Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Андрей Сидорович

Смерть
Неизвестно
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