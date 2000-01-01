Кислицына Варвара Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Москалева Фёкла Андревна
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Кислицын Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кислицын Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно