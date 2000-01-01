Кислицын Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кислицын Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Кислицына Вера Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислицына Вера Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно