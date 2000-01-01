Кислицын Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Фёдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Кислицын Андрей Сидорович

Мать: Кислицына Варвара Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кислицын Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Кислицына Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Вера Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Вера Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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