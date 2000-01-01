Кислицына Вера Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Вера Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кислицын Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Фёдор Андреевич

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