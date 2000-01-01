Москалева (Кислицына) Фёкла Андревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Кислицына) Фёкла Андревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кислицын Андрей Сидорович

Мать: Кислицына Варвара Евстигнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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