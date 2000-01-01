Москалев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москалева Фёкла Андревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москалева Фёкла Андревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Фёкла Андревна

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