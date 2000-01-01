Москалев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москалева Фёкла Андревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москалева Фёкла Андревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москалева Фёкла Андревна