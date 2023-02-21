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Кислицын Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1912

Дата смерти

20.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1912

Отец: Кислицын Андрей Сидорович

Мать: Кислицына Варвара Евстигнеевна

Рождение ребёнка
16.04.1933

Дочь: Бочкарёва Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
27.10.1937

Дочь: Мосиенко Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Смерть
20.03.1942
Ленинградская область, Демянский район, д Игожево
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Игожеская братская могила
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