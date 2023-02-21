Кислицын Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1912
Дата смерти20.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1912
Рождение ребёнка
16.04.1933
Дочь: Бочкарёва Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
27.10.1937
Дочь: Мосиенко Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1942
Ленинградская область, Демянский район, д Игожево
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Игожеская братская могила