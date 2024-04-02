Гусев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гусев Павел

Мать: Гусева Стефанида

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Володина Нина

Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гусев Павел

Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Елена Ивановна

Смерть
1991
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