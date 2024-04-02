Гусев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гусев Павел
Мать: Гусева Стефанида
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Володина Нина
Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гусев Павел
Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Елена Ивановна
Смерть
1991