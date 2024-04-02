Гусев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1906 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Захарова (чернышова) Наталья

Мать ребёнка: Гусева Стефанида

Змейка
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гусев Степан

Мать ребёнка: Гусева Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анастасия

Мать ребёнка: Гусева Стефанида

Смерть
Неизвестно
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