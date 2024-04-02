Гусев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Афанасий
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Захарова (чернышова) Наталья
Мать ребёнка: Гусева Стефанида
Змейка
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гусев Степан
Мать ребёнка: Гусева Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анастасия
Мать ребёнка: Гусева Стефанида
Смерть
Неизвестно