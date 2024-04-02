Гусева Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1906 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Захарова (чернышова) Наталья

Отец ребёнка: Гусев Павел

Змейка
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гусев Степан

Отец ребёнка: Гусев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анастасия

Отец ребёнка: Гусев Павел

Смерть
Неизвестно
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