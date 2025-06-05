Корытов Александр Савватиевич
мужской, родился 24.08.1854 ст., Бобинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецКорытов Савва Артамонович04.01.1828 г.р.
МатьКорытова (Сеникова) Наталья ИвановнаОколо 1831 г.р.
Супруги
Корытова (Чернятьева) Евдокия ДмитриевнаОколо 1857 ст. г.р.
Дети
Корытова Агафия Александровна31.01.1876 ст. г.р.
Корытов Павел Александрович15.06.1878 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
24.08.1854 ст.
Бобинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1876 ст.
Дочь: Корытова Агафия Александровна
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Бобинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1878 ст.
Сын: Корытов Павел Александрович
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1880 ст.
Сын: Корытов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.
Дочь: Мамаева (Корытова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.1884
Дочь: Корытова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1890 ст.
Дочь: Корытова Анна Александровна
Мать ребёнка: Корытова (Чернятьева) Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно