Корытова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1859 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1864 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Корытов Илларион

Отец ребёнка: Корытов Савва

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Корытов Андрей

Отец ребёнка: Корытов Савва

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Корытов Иоанн (Иван)

Отец ребёнка: Корытов Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корытов Савва

Смерть
Около 1831
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