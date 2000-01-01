Корытова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Корытов Илларион
Отец ребёнка: Корытов Савва
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Корытов Андрей
Отец ребёнка: Корытов Савва
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Корытов Иоанн (Иван)
Отец ребёнка: Корытов Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корытов Савва
Смерть
Около 1831