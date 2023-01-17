Корытов Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти11.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Корытов Артамон
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Корытов Илларион
Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Корытов Андрей
Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Корытов Иоанн (Иван)
Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова
Смерть
11.04.1880
Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки