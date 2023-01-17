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Корытов Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

11.04.1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1859 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1864 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Корытов Артамон

Мать: Корытова Марфа Меркульева

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Корытов Илларион

Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Корытов Андрей

Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Корытов Иоанн (Иван)

Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корытова Наталья Иванова

Смерть
11.04.1880
Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
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