деревня Рождественское, деревня Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Рождественское

Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Благовещенская волость
29Рождественский п., при р. Ашкашле, прос. дор., бак. лав.361248142148Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благовещенский район
521083Рождественскоедеревня55°01'00"56°09'00"N-40-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Ильино-Полянский сельсовет
80615425136д Рождественскоедеревня
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