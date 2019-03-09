Екимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимов Василий

Место рождения

пос. Басьяновский

Дата рождения

09.03.1941

Дата смерти

30.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1941

Отец: Екимов Евгений

Мать: (Карелина) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екимова Галина

Рождение ребёнка
25.07.1967

Дочь: Кольцова (Екимова) Лариса

Мать ребёнка: Екимова Галина

Рождение ребёнка
12.10.1974

Сын: Екимов Евгений

Мать ребёнка: Екимова Галина

Смерть
30.12.2010

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