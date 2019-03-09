Екимов Василий
Место рожденияпос. Басьяновский
Дата рождения09.03.1941
Дата смерти30.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1941
Отец: Екимов Евгений
Мать: (Карелина) Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екимова Галина
Рождение ребёнка
25.07.1967
Дочь: Кольцова (Екимова) Лариса
Мать ребёнка: Екимова Галина
Рождение ребёнка
12.10.1974
Сын: Екимов Евгений
Мать ребёнка: Екимова Галина
Смерть
30.12.2010