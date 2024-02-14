(Карелина) Анисья
Место рожденияд.Кокшарово Свердловской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Карелин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Екимов Евгений
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Моршинина (Екимова) Галина
Отец ребёнка: Екимов Евгений
Рождение ребёнка
09.03.1941
Сын: Екимов Василий
Отец ребёнка: Екимов Евгений
Рождение ребёнка
01.04.1951
Рождение ребёнка
1955
Сын: Екимов Владимир
Отец ребёнка: Екимов Евгений
Рождение ребёнка
27.01.1958
Смерть
1992