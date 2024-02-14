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(Карелина) Анисья

Место рождения

д.Кокшарово Свердловской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Карелин Яков

Мать: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Евгений

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Моршинина (Екимова) Галина

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Рождение ребёнка
09.03.1941

Сын: Екимов Василий

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Рождение ребёнка
01.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Рождение ребёнка
1955

Сын: Екимов Владимир

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Рождение ребёнка
27.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Екимов Евгений

Смерть
1992

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