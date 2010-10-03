Екимова Галина
Место рожденияг. Нижняя Салда
Дата рождения26.02.1940
Дата смерти03.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Екимов Василий
Рождение ребёнка
25.07.1967
Дочь: Кольцова (Екимова) Лариса
Отец ребёнка: Екимов Василий
Рождение ребёнка
12.10.1974
Сын: Екимов Евгений
Отец ребёнка: Екимов Василий
Смерть
03.10.2010
Похороны
Неизвестно