Екимова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимова Галина

Место рождения

г. Нижняя Салда

Дата рождения

26.02.1940

Дата смерти

03.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Василий

Рождение ребёнка
25.07.1967

Дочь: Кольцова (Екимова) Лариса

Отец ребёнка: Екимов Василий

Рождение ребёнка
12.10.1974

Сын: Екимов Евгений

Отец ребёнка: Екимов Василий

Смерть
03.10.2010
Похороны
Неизвестно

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