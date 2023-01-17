Мухаметша Мухаметрахимов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Мухаметрахим Кабылов
Мать: Кулюкая
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кулагида Мухаметшина
Мать ребёнка: Тайсыкач
Рождение ребёнка
01.01.1840
Сын: Галиулла Мухаметшин
Мать ребёнка: Тайсыкач
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибигарифа Мухаметшина
Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина
Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.
Сын: Магадий Мухаметшин
Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина
Рождение ребёнка
27.10.1857 ст.
Сын: Мухамедий Мухаметшин
Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниямал Фатхуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайсыкач
Смерть
Неизвестно