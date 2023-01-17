Мухаметша Мухаметрахимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметша Мухаметрахимов

Мухаметша Мухаметрахимов

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мухаметрахим Кабылов

Мать: Кулюкая

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кулагида Мухаметшина

Мать ребёнка: Тайсыкач

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Галиулла Мухаметшин

Мать ребёнка: Тайсыкач

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибигарифа Мухаметшина

Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.

Сын: Магадий Мухаметшин

Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1857 ст.

Сын: Мухамедий Мухаметшин

Мать ребёнка: Хусниямал Фатхуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниямал Фатхуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайсыкач

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close