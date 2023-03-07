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Мухаметрахим Кабылов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кабыл Алагузин

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Жиганша Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Кулюкая

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шагарбина Мухаметрахимова

Мать ребёнка: Тунея Илевова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татлыбика Мухаметрахимова

Мать ребёнка: Тунея Илевова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Яшнабика Мухаметрахимова

Мать ребёнка: Тунея Илевова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мухаметша Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Кулюкая

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кунышбика Мухаметрахимова

Мать ребёнка: Тунея Илевова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ахмадий Мухаметрахимов

Мать ребёнка: Тунея Илевова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюкая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тунея Илевова

Смерть
До 1850
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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