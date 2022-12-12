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Тунея Илевова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шагарбина Мухаметрахимова

Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татлыбика Мухаметрахимова

Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Яшнабика Мухаметрахимова

Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кунышбика Мухаметрахимова

Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ахмадий Мухаметрахимов

Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметрахим Кабылов

Смерть
После 1859
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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