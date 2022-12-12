Тунея Илевова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шагарбина Мухаметрахимова
Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татлыбика Мухаметрахимова
Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Яшнабика Мухаметрахимова
Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кунышбика Мухаметрахимова
Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мухаметрахим Кабылов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметрахим Кабылов
Смерть
После 1859