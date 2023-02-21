Тайсыкач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайсыкач

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кулагида Мухаметшина

Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Галиулла Мухаметшин

Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметша Мухаметрахимов

Смерть
Неизвестно
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