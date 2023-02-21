Тайсыкач
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кулагида Мухаметшина
Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
01.01.1840
Сын: Галиулла Мухаметшин
Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно