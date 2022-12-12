Хусниямал Фатхуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусниямал Фатхуллина

Хусниямал Фатхуллина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибигарифа Мухаметшина

Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.

Сын: Магадий Мухаметшин

Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1857 ст.

Сын: Мухамедий Мухаметшин

Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметша Мухаметрахимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close