Хусниямал Фатхуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибигарифа Мухаметшина
Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
24.03.1854 ст.
Сын: Магадий Мухаметшин
Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
27.10.1857 ст.
Сын: Мухамедий Мухаметшин
Отец ребёнка: Мухаметша Мухаметрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно