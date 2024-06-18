Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1770
Отец: Буйко Павлюк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Рына?
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Буйко Ян или Иван Хвядоров
Мать ребёнка: Буйко Рына?
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров
Мать ребёнка: Буйко Рына?
Смерть
Около 1809