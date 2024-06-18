Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын

Место рождения

Черемшицы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Буйко Павлюк

Мать: не указана

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Рына?

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Буйко Ян или Иван Хвядоров

Мать ребёнка: Буйко Рына?

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров

Мать ребёнка: Буйко Рына?

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Около 1809
Черемшицы, Мядельский район, Минская область

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