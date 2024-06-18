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Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров

Место рождения

Черемшицы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын

Мать: Буйко Рына?

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1834

Жена: Буйко Кацярына

Рождение ребёнка
01.03.1835 ст.

Дочь: Буйко Аполония Фёдоровна или Теадоровна

Мать ребёнка: Буйко Кацярына

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
02.02.1836 ст.

Жена: Буйко (Семянович) Малгоржата

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
09.01.1844 ст.

Жена: Буйко (Хаминова) Францишка Петрововна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Смерть
Около 1846
Черемшицы, Мядельский район, Минская область

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