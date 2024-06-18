Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын
Мать: Буйко Рына?
Бракосочетание
Около 1834
Жена: Буйко Кацярына
Рождение ребёнка
01.03.1835 ст.
Дочь: Буйко Аполония Фёдоровна или Теадоровна
Мать ребёнка: Буйко Кацярына
Бракосочетание
02.02.1836 ст.
Бракосочетание
09.01.1844 ст.
Смерть
Около 1846