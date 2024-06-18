Буйко Рына?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Буйко Ян или Иван Хвядоров
Отец ребёнка: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров
Отец ребёнка: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын
Смерть
Неизвестно