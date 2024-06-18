Буйко Рына? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйко Рына?

Буйко Рына?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Буйко Ян или Иван Хвядоров

Отец ребёнка: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Буйко Хвядор Теадор Фёдор Хвядоров

Отец ребёнка: Буйко Хвядор или Теадор Павлюка сын

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.