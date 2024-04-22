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Кудрявцев Иван Петрович

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

17.05.1884 ст.

Дата смерти

После 20.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1884 ст.

Отец: - Пётр Семёнович

Мать: Кудрявцева Анастасия Петровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
18.05.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м) Крестный сын - Кудрявцев Алексей Петрович из д.Крутая (единокровный брат)
Бракосочетание
27.10.1904 ст.

Жена: Кудрявцева Наталья Александровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Александровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Александровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 20.09.1943
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