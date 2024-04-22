Кудрявцев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1884 ст.
Дата смертиПосле 20.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1884 ст.
Отец: - Пётр Семёнович
Восприемник
18.05.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м) Крестный сын - Кудрявцев Алексей Петрович из д.Крутая (единокровный брат)
Бракосочетание
27.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья Александровна
Смерть
После 20.09.1943