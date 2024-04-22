Кудрявцева (-) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1884 ст.
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1884 ст.
Бракосочетание
27.10.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Петрович
Смерть
После 1908