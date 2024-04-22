Кудрявцева (-) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (-) Наталья Александровна

Кудрявцева (-) Наталья Александровна

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.08.1884 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
27.10.1904 ст.

Муж: Кудрявцев Иван Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Петрович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Петрович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close