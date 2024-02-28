(Кудрявцева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.02.1906 ст.
Дата смерти12.06.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Крещение
25.02.1906 ст.
Крёстный отец: Стефан Петрович - крестьянский сын из д.Крутая (дядя) Крёстная мать: Анна Александровна - крестьянская девица из д.Слеповское (тётя)
Смерть
12.06.1906 ст.
Младенец в 3 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
14.06.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.133-134 (Умершие №-30ж)