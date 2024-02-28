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(Кудрявцева) Александра Ивановна

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Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

23.02.1906 ст.

Дата смерти

12.06.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906 ст.

Отец: Кудрявцев Иван Петрович

Мать: Кудрявцева Наталья Александровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-11ж)
Крещение
25.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Стефан Петрович - крестьянский сын из д.Крутая (дядя) Крёстная мать: Анна Александровна - крестьянская девица из д.Слеповское (тётя)
Смерть
12.06.1906 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 3 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
14.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.133-134 (Умершие №-30ж)
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