Кудрявцева (-) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смерти19.10.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1882 ст.
Муж: - Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
17.05.1884 ст.
Отец ребёнка: - Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Дочь: - Анна Петровна
Отец ребёнка: - Пётр Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж)
Смерть
19.10.1899 ст.
Похороны
1899 ст.