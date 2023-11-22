Кудрявцева (-) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (-) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

19.10.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1882 ст.

Муж: - Пётр Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.05.1884 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Петрович

Отец ребёнка: - Пётр Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Дочь: - Анна Петровна

Отец ребёнка: - Пётр Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж)
Смерть
19.10.1899 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Похороны
1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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