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- (Кудрявцева) Анна Петровна

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.09.1889 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889 ст.

Отец: - Пётр Семёнович

Мать: Кудрявцева Анастасия Петровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж)
Крещение
03.09.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Румянцев Эраст Филиппович - запасной рядовой из д.Бол.Горка Крёстная мать: Сиклития Фёдоровна - крестьянская девица из д.Крутая
Восприемник
24.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-55ж) Крестная дочь - Кудрявцева Мария Петровна из д.Крутая (единокровная сестра)
Смерть
После 1908
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