- (Кудрявцева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1889 ст.
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889 ст.
Отец: - Пётр Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж)
Крещение
03.09.1889 ст.
Крёстный отец: Румянцев Эраст Филиппович - запасной рядовой из д.Бол.Горка Крёстная мать: Сиклития Фёдоровна - крестьянская девица из д.Крутая
Восприемник
24.06.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-55ж) Крестная дочь - Кудрявцева Мария Петровна из д.Крутая (единокровная сестра)
Смерть
После 1908