Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1822
Дата смерти12.02.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1841
Дочь: Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Толстой Егор Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.02.1900
Орёл, город Орёл, Орловская область