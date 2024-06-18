Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1822

Дата смерти

12.02.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Егор Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1841

Дочь: Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Толстой Егор Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.02.1900
Орёл, город Орёл, Орловская область

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