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Толстой Егор Петрович

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Место рождения

город По, Нижние Пиренеи, Первая Французская республика

Дата рождения

19.07.1802

Дата смерти

12.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1802

Отец: Толстой Пётр Александрович

Мать: Толстая (Голицына) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
02.09.1841

Дочь: Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1874

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