Толстой Егор Петрович
Место рождениягород По, Нижние Пиренеи, Первая Французская республика
Дата рождения19.07.1802
Дата смерти12.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1841
Дочь: Орлова-Давыдова (Толстая) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Толстая (Трубецкая) Варвара Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1874